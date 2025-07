Il Premio Fabula accende la creatività dei ragazzi italiani Dal 5 al 10 luglio 2025 Bellizzi si trasforma nella capitale delle storie e dei talenti

Un’edizione memorabile: sei giorni di connessioni, emozioni e crescita, in cui i giovani sono protagonisti assoluti. Un’edizione celebrativa che guarda avanti, con la consapevolezza che ogni racconto può essere azione e ogni azione può cambiare il mondo. Il Premio Fabula spegne quindici candeline e lo fa nel modo migliore: accendendo le menti e i cuori di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia, pronti a vivere sei giorni intensi di creatività, confronto e formazione.

Dal 5 al 10 luglio 2025 Bellizzi si trasforma ancora una volta nella capitale delle storie: un’arena di pensiero e parola dove i ragazzi incontrano i grandi nomi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura e delle professioni, ma soprattutto scoprono sé stessi. Il claim scelto per l’edizione 2025, “Volevo essere un duro”, diventa il fil rouge di una riflessione profonda sull’identità, la vulnerabilità e la forza dell’autenticità in una società che spesso premia le maschere. È un invito a raccontarsi senza filtri, a mettersi in discussione, a scegliere la propria voce. Come da tradizione, il Premio si articola in tre momenti fondamentali: i laboratori del pomeriggio, veri e propri cantieri di creatività in cui i ragazzi si cimentano in attività pratiche legate alla scrittura, all’arte, alla legalità, alla comunicazione e alla cittadinanza attiva.

Gli incontri nell’Arena Troisi, moderati dal giornalista e speaker RTL Antonio Sica, che anche quest’anno guiderà i dialoghi pomeridiani con empatia e acume. Le serate in Piazza del Popolo, presentate da Gaetano Pecoraro (Le Iene), aperte al pubblico e dedicate alle storie di chi, con il proprio talento, ha saputo lasciare un segno.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Sabato 5 luglio: serata inaugurale tra risate e spiritualità Si apre con Giovanni Esposito, attore partenopeo amato per la sua versatilità tra comicità e dramma, protagonista del primo incontro in Arena. Dopo Suor Annika Fabbian, capitana della Nazionale Italiana delle Religiose. Il pomeriggio si arricchisce con la scrittrice Annarita Caramico. Alle 20.30, in Piazza del Popolo, il musicista Andrea Salerno darà il via alla serata inaugurale, seguita dall’intervento di Giovanni Esposito tra il pubblico e i giovani creativi. Domenica 6 luglio: legalità, memoria e ritmo urbano Una giornata densa di contenuti. Si comincia alle 17.00 con un laboratorio esperienziale guidato da Paolo Bini e si prosegue con i magistrati Federica Lavagna, Francesco D’Amato e Tommaso Amoresano, giovani toghe in prima linea. Poi l’incontro con Marta Russo, Cavaliere al Merito della Repubblica. Spazio anche alla narrazione con “Il viaggio itinerante nelle fiabe di Giambattista Basile”. Alle 20 i ragazzi incontrano Pucho, performer amatissimo dalla Gen Z. La sua energia esploderà anche sul palco serale, preceduto dalla musica di Simone Castelluccio e Andrea Schiavo.

Lunedì 7 luglio: emozione, sport e grandi narrazioni

Dalle 17 un laboratorio musicale con UtMusiclab apre la giornata. Poi spazio allo sport paralimpico con Xenia Francesca Palazzo (oro a Parigi 2024) e Angela Procida (bronzo nei 100 dorso). Seguono gli incontri con Alessandra De Vita, Federico Moccia e Ambra Angiolini, che rifletteranno su amore, trasformazione e impegno sociale. In serata, in Piazza del Popolo, i giovani porteranno in scena le loro favole accanto a Moccia e Ambra.

Martedì 8 luglio: sanità, arte e soul

Un pomeriggio di grande spessore si apre con il laboratorio della dott.ssa Concetta D’Ambrosio sul Servizio Sanitario Nazionale. A seguire, l’incontro con Giulio Corrivetti, direttore della salute mentale ASL Salerno, con Alessandro Coppola e l’inaugurazione della panchina lilla contro i disturbi alimentari in collaborazione con Kiwanis. Alle 19 arriva Giovanna Esposito, primaria del Pronto Soccorso di Nocera. Gran finale del giorno con Mario Biondi, che alle 20 incontra i ragazzi e si esibisce poi sul palco alle 20.30.

Mercoledì 9 luglio: verità e creatività

Si inizia alle 16 con i laboratori, poi lo street artist Maupal guida i ragazzi in un percorso artistico. A seguire gli incontri con Daniele Orazi, agente cinematografico, il medico Giovanni Pentangelo, il pizzaiolo Enrico Porzio, e l’oncologo Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Immunoterapia Oncologica dell’Istituto Pascale. Alle 20, incontro con Sigfrido Ranucci, volto di Report, che sarà anche protagonista dello spettacolo serale (ore 21.30). Giovedì 10 luglio: educazione, immagine e grandi emozioni finali L’ultimo giorno si apre con laboratori e incontri con la docente Teresa Summa, vincitrice del Premio Atlante 2025 per il progetto “Mare Dentro”, il fotografo Antonio Palermo (miglior wedding photographer al mondo), l’arbitro Fabio Maresca, il giornalista Fausto Biloslavo e l’attore Marco Rossetti. Alle 21 in Piazza del Popolo, Fausto Biloslavo e Marco Rossetti condivideranno il palco con i ragazzi. A seguire, torna Massimiliano Gallo, simbolo di eccellenza artistica, già ospite del Festival nel 2023.