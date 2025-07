Andrea Sannino, Riccardo Fogli e Formula 3 guidano la Notte Bianca di Salerno A Salerno e Pontecagnano Faiano, il 5 e 6 luglio, la XIII edizione

È ormai tutto pronto per la XIII edizione della Notte Bianca di Salerno, in programma sabato prossimo, ma l’atmosfera di festa si accenderà già dal giorno prima. Venerdì, infatti, presso l’elegante cornice dell’Hotel Ancora di Magazzeno (Pontecagnano Faiano), si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti legati all’evento. Durante la serata saranno conferiti premi a figure di spicco del panorama culturale, artistico e civile: il Premio Notte Bianca Salerno 2025 – in memoria di Luciano Schiavone sarà assegnato all’attore Pierluigi Gigante, rappresentante della nuova generazione di talenti, mentre il Premio Special Awards andrà alla giornalista Roberta Ammendola, volto noto della RAI. Il Premio Andrea Carrano sarà invece consegnato a Don Luigi Merola, presbitero e scrittore da sempre impegnato nel sociale, e al compositore Mimmo Di Francia, autore di successi indimenticabili. Durante la serata sarà presente anche Iacentino Di Cresce, che presenterà il suo libro “Volevo essere Peppino Di Capri”.

Il giorno seguente, sabato 5 luglio, Salerno vivrà la sua lunga notte di musica, intrattenimento e aggregazione con un programma distribuito su tre grandi aree cittadine. A Torrione, in Piazza Gloriosi, il gran finale sarà affidato al concerto di Andrea Sannino, che salirà sul palco a mezzanotte per regalare emozioni con la sua inconfondibile voce. Ad anticiparlo, il ventriloquo Antonio Diana e il collettivo comico Villa Perbene, già pronti a coinvolgere il pubblico.

A Pastena, gli eventi inizieranno fin dal tardo pomeriggio con l’esibizione di Elisabetta Viviani – voce storica del celebre cartone “Heidi” – nella suggestiva cornice di Villa Carrara. A seguire, in via Settembre 1860, spazio alla spettacolarità della Notte Bianca delle Arti Marziali, per poi confluire in Piazza della Resistenza dove, alle 22:00, salirà sul palco Riccardo Fogli. Risate nella notte con i Villa Perbene e, dopo l’una, l’irriverente performance di Tony Tammaro.

Infine, l’area di Mercatello ospiterà il tour “Romantica Live”, che riporterà sul palco alcune tra le voci più amate della musica leggera italiana. Si alterneranno artisti del calibro di Daniele dei Romans, Franco IV e Franco I, Giada e Gianfranco Caliendo, Giuliano dei Notturni, Michele Pecora e Santino Rocchetti, per una serata dal sapore nostalgico ma sempre attuale. A mezzanotte, gran chiusura con la storica band dei Formula 3, mentre la conduzione sarà affidata a Benny Ronca e Elisabetta Viviani.

Tutto è pronto, dunque, per accogliere migliaia di visitatori e trasformare Salerno in un grande palcoscenico sotto le stelle. La Notte Bianca 2025 si annuncia come un appuntamento imperdibile, capace di coniugare musica, cultura e identità cittadina in un’unica, grande festa collettiva.

Organizzata dalla FeNailp – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, l’iniziativa gode del patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.