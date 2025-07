Notte Bianca a Salerno, navette gratuite a disposizione delle persone L'obiettivo è scongiurare il caos: ecco luoghi e orari

Navette gratuite per i visitatori provenienti da fuori Salerno in occasione della notte bianca di sabato 5 luglio. Il dispositivo di traffico varato dal Comune prevede una serie di servizi per la mobilità, con l'intento di evitare il caos traffico nella zona orientale.

Pçredisposto un servizio navetta gratuito attivo sabato 5 luglio, a partire dalle ore 19 e fino alle 3 del mattino di domenica 6 luglio.

Le navette collegheranno ininterrottamente lo Stadio Arechi con via Leucosia (e viceversa).