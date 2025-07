Riciclaestate compie vent'anni: sul podio Pollica, Montecorice e Serrara L'iniziativa di Legambiente e Conai presentata questa mattina al Club Velico

Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi compie vent'anni: un anniversario che rappresenta non solo un traguardo simbolico, ma anche un'occasione per riflettere sul percorso compiuto e sul valore di una campagna che ha saputo anticipare i tempi. In questi vent'anni, Riciclaestate ha costruito un dialogo costante con i territori, le amministrazioni locali e gli operatori turistici. Un'interlocuzione preziosa che ha generato innovazione, sperimentazione e condivisione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti. Molte delle località coinvolte sono oggi esempi virtuosi, capaci di coniugare accoglienza e sostenibilità, e sempre più frequentate da un turismo attento, consapevole e rispettoso dell'ambiente.

Il racconto di questi vent'anni, il viaggio di Riciclaestate 2025 e la Summer Hit che misura le performance dei comuni costieri in tema di gestione dei rifiuti sono stati presentati stamattina a Salerno da Legambiente Campania e Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi. La campagna Riciclaestate, da metà luglio a settembre, toccherà le principali località balneari della Campania, i comuni dell'entroterra, le aree protette e gli scrigni d'arte patrimonio UNESCO. I volontari di Legambiente saranno protagonisti di nuove azioni in occasione di numerose iniziative sulle spiagge, nelle piazze e nei principali eventi culturali della regione.

Tra le tappe previste: Bacoli, Scario, Palinuro, Ascea, Pioppi, Acciaroli, Castellabate, Avellino, Sessa Aurunca, Valle Telesina, Valle Caudina, Agropoli, Paestum, Eboli, Battipaglia, Salerno, Pontecagnano. Laboratori didattici, infopoint e materiale informativo accompagneranno cittadini e turisti in un percorso di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti, per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre la produzione complessiva dei rifiuti.

"In un'epoca in cui l'overtourism rischia di compromettere l'equilibrio ecologico e sociale delle destinazioni, Riciclaestate - commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - si conferma una campagna ancora più utile, non solo per la sua funzione educativa, ma anche per la sua capacità di accompagnare territori e comunità verso modelli di sviluppo più sostenibili, in cui la tutela dell'ambiente diventa un elemento distintivo e qualificante dell'offerta turistica. Anche quest'anno viene presentata la Summer Hit, che misura le performance di raccolta differenziata dei comuni costieri e non solo attraverso l'Indice di Riciclaestate (IRE), uno strumento innovativo ideato da Legambiente Campania per valutare l'efficacia della raccolta differenziata nel mese di agosto. Un lavoro che vuole essere al tempo stesso stimolo per le amministrazioni locali, strumento di monitoraggio e occasione di sensibilizzazione per residenti e visitatori. Dopo vent'anni - conclude Imparato di Legambiente Campania - Riciclaestate continua a crescere insieme al turismo, dimostrando che la sostenibilità non è un vincolo, ma una risorsa strategica per il futuro dei territori. Una campagna che guarda avanti, con la consapevolezza che solo attraverso la partecipazione, la responsabilità condivisa e l'innovazione si può costruire un modello di turismo davvero rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali".

"Vent'anni di Riciclaestate con Legambiente dimostrano che una corretta informazione crea nel tempo più consapevolezza all'uso delle risorse ed alla corretta gestione dei materiali. Questa campagna ha saputo parlare ai turisti e ai cittadini con linguaggi nuovi, rendendo la raccolta differenziata non un obbligo, ma un gesto naturale, anche in luoghi diversi dalle normali abitazioni residenziali. CONAI crede e investe su iniziative così radicate e innovative, fondamentali per costruire un'economia circolare reale, anche nei luoghi più belli e più frequentati del nostro Paese", dichiara Fabio Costarella, vicedirettore nazionale del CONAI.

Summer hit comuni costieri Anche per questa edizione di Riciclaestate Legambiente Campania stila la sua speciale Summer hit misurando le performance dei comuni costieri in tema di gestione dei rifiuti e lo fa sempre attraverso l'indice sperimentale di Riciclaestate (IRE) uno strumento innovativo, made in Campania, per valutare la gestione di rifiuti in termini di resa della raccolta differenziata in un mese, come quello di agosto, maggiormente dedicato alle ferie e alle vacanze turistiche. L'indice integra combinandoli diversi indicatori, come la variazione nella produzione dei rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto, restituendo una sintesi della performance complessiva. Sono 60 i comuni costieri in Campania distribuiti tra le province di Caserta, Napoli e Salerno, con una popolazione residente di oltre 2 milioni di abitanti.

L'analisi delle performance di raccolta differenziata per l'estate 2024 è stata eseguita su 46 comuni sulla base dei dati disponibili offerti da ARPAC, dall'Osservatorio Regionale della Gestione dei Rifiuti e dalla società Sarimambiente, che si precisa, sono ancora in fase di validazione e quindi suscettibili di cambiamenti.

Una novità importante di quest'anno è l'introduzione della percentuale di copertura dei dati come indicatore di affidabilità, che permette una lettura più solida dei valori di IRE: non solo si valutano le performance, ma anche quanto i dati disponibili ad oggi siano rappresentativi della realtà.

Tra i comuni costieri con il più alto valore dell'indice IRE nel 2024 emerge Pollica, che si posiziona al vertice con un punteggio pari a 2,74. Il dato assume un rilievo ancora maggiore se si considera che il comune presenta anche una copertura dei dati elevata, a conferma dell'affidabilità delle informazioni raccolte. Seguono Montecorice, con un IRE di 2,72, e Serrara Fontana con un IRE di 2,44, che sembrano gestire in modo virtuoso l'impatto della pressione turistica sulla produzione e sulla differenziazione dei rifiuti durante il periodo estivo. All'estremo opposto, tra i comuni con i valori più bassi dell'indice IRE, si trovano i comuni di Cellole e Casamicciola Terme, con punteggi rispettivamente di -2,76 e -3,96. Tra i comuni con meno di 5.000 abitanti, i migliori per l'indice IRE 2024 sono Pollica (IRE 2,74), Montecorice (IRE 2,72) e Serrara Fontana (IRE 2,44).

Tra i comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, si distinguono quest'anno Ascea, Casal Velino e Massa Lubrense, con un indice IRE rispettivamente pari a 2,35, 2,29 e 2,17 . Tutti e tre i comuni registrano un buon equilibrio tra l'aumento della produzione di rifiuti e la tenuta della raccolta differenziata nel mese di agosto Tra i comuni con più di 15.000 abitanti, i valori più alti dell'indice IRE nel 2024 si registrano a Vico Equense (IRE 2,01), Sorrento (IRE 1,93) e Pontecagnano Faiano (1,86). Questi comuni, due della provincia di Napoli e uno della provincia di Salerno, mostrano una buona gestione dell'incremento estivo dei rifiuti, mantenendo elevate percentuali di raccolta differenziata nel mese di agosto. Aree protette nazionali e regionali Anche per i Parchi è stata utilizzata la percentuale di copertura come indice di affidabilità.

In base ai dati attuali, l'analisi dell'indice IRE è stata effettuata su 171 comuni, pari a circa il 76% del totale dei comuni ricadenti nei parchi naturali. I dati restano parziali e potranno subire aggiornamenti o correzioni. Dall'analisi emerge che la media di percentuale di raccolta differenziata di tutti i comuni, di cui erano disponibili i dati rientranti nei parchi, supera la soglia del 65% nel mese di agosto. Quest'anno, il valore più alto dell'indice IRE si registra nel Parco Regionale del Partenio con 0,53 e dal Parco Regionale del Taburno Camposauro con 0,41. Risultati positivi si osservano anche nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (IRE 0,47). In diversi parchi, tuttavia, l'indice IRE risulta ancora prossimo allo zero o lievemente negativo, come nel caso del Parco Regionale dei Campi Flegrei che presenta IRE di -0,04. Segnale che, pur a fronte di una buona copertura e qualità del dato, resta margine di miglioramento nella gestione dei picchi estivi di aumento dei rifiuti e nella tenuta della raccolta differenziata Aree Unesco In Campania sono presenti complessivamente 10 siti UNESCO, di cui 6 luoghi visitabili e 4 beni immateriali.

Anche quest'anno, Riciclaestate ha valutato le performance dei comuni in cui insistono i 6 siti UNESCO visitabili: Costiera Amalfitana, il Centro Storico di Napoli, le Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, il Palazzo Reale di Caserta con l'Acquedotto Vanvitelliano e il Complesso di San Leucio, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con Paestum, Velia e la Certosa di Padula, e la Chiesa di Santa Sofia a Benevento. Quest'anno, tra i sei siti UNESCO, a superare la soglia del 65% di raccolta differenziata nel mese di agosto sono 3: il Palazzo Reale di Caserta, Acquedotto Vanvitelliano e Complesso di San Leucio, con RD 73,38%; il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, Paestum, Velia e la Certosa di Padula, con il 71,92% di RD ad agosto e la Costiera Amalfitana con RD di 67,85%. Restituiscono, purtroppo, risultati negativi le Aree del centro storico di Napoli e le Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, con un RD% nel mese di agosto fermo a 41,02% e 54,01%.

Analizzando l'indice IRE, il Palazzo Reale di Caserta, Acquedotto Vanvitelliano e Complesso di San Leucio ottiene quest'anno il punteggio più alto con 2,03, seguito dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con 1,26 e dalla Costiera Amalfitana (IRE 1,00). All'opposto, valori IRE molto bassi si registrano per il Centro Storico di Napoli (-1,66) e per le Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (-0,59), confermando ancora una volta la necessità di rafforzare la raccolta differenziata nei grandi poli turistici urbani del napoletano.