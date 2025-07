Notte Bianca a Salerno: Busitalia potenzia il servizio urbano La manifestazione coinvolgerà i quartieri di Mercatello, Pastena e Torrione

In occasione della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma nella zona orientale di Salerno tra sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, Busitalia Campania (Gruppo FS), potenzierà il servizio urbano di trasporto pubblico locale, su richiesta dell’Amministrazione Comunale con l’attivazione di una navetta bus dedicata.

La manifestazione

La manifestazione, promossa dal Comune di Salerno e molto attesa da cittadini e visitatori, coinvolgerà i quartieri di Mercatello, Pastena e Torrione, animando fin dal pomeriggio di sabato strade, piazze e aree commerciali con eventi musicali, spettacoli e iniziative culturali.

In previsione del notevole afflusso di persone nella zona orientale della città, Busitalia Campania ha così predisposto un collegamento aggiuntivo tra l’area dello Stadio Arechi e il quartiere di Mercatello, lungo un itinerario costiero che comprende via S. Allende, via G. Clark e via Leucosia. La navetta sarà attiva in servizio continuato a partire dalle ore 17.00 di sabato 5 luglio fino alle ore 03.00 di domenica 6 luglio. Il servizio è accessibile con regolare titolo di viaggio.

Con questa iniziativa Busitalia Campania, promuovendo l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per cittadini e turisti, contribuisce a garantire una mobilità più sicura, fluida ed ecologica incentivando il tpl come alternativa sostenibile all’auto privata. Il potenziamento del servizio, realizzato in sinergia con il Comune di Salerno, si inserisce in un più ampio impegno del Gruppo FS per favorire modalità di spostamento sostenibili durante i grandi eventi cittadini.