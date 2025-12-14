Salernitana, sesta rimonta in stagione. E Ferrari fa ‘cento’ in C Granata infiniti, quanti punti guadagnati da situazione di svantaggio. Il Loco trascina

Specialità di stagione: rimonte al cardiopalma. Anche a Picerno la Salernitana vince nel modo che è diventato ormai un marchio di fabbrica nell’era Raffaele, ovvero andando sotto nel punteggio per poi cacciare la testa fuori all’ultimo respiro. Il gol di Longobardi ha permesso ai granata di espugnare il Curcio proprio sul gong, permettendo di rinviare il “de profundis” alle ambizioni di serie B diretta. A Picerno è arrivata la sesta rimonta in stagione. La Salernitana ci era già riuscita con il Cosenza, con il Sorrento, con il Giugliano, con la Cavese, con il Team Altamura di andare sotto nel punteggio e dover poi fare i salti mortali per portare a casa l’intera posta in palio. A questi si aggiungono anche i pareggi con Potenza e Trapani, sempre da situazione di svantaggio.

Centesima gioia in serie C per Ferrari

Ad aprire il campo alla rimonta granata a Picerno ci ha pensato Franco Ferrari. L’argentino si è fatto trovare pronto in area, convertendo in gol il pallone al bacio di Achik dopo la fuga vincente sulla sinistra del marocchino. Per il Loco quarta rete stagionale, eguagliando Inglese in vetta alla classifica marcatori. La sua stoccata con il Picerno però ha avuto anche un sapore speciale sotto il profilo personale: la deviazione vincente è la numero 100 in serie C. 93 i gol segnati in stagione regolare, 7 invece ai playoff. La Salernitana è pronta ad affidargli l’attacco.