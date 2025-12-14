Ex Salernitana, Canotto fa un gol alla Cassano: tacco e palla all’angolino La prodezza dell'ex granata è diventata virale

Oltre al sorriso per il successo sul Picerno, per la Salernitana una buona notizia è arrivata direttamente da Trapani, con lo stop del Cosenza. Il pari al Comunale ha costretto i silani a rallentare la propria rimonta, riperdendo contatto con la Salernitana, ora terza in classifica e con un vantaggio di due lunghezze sui silani.

A stoppare la corsa degli uomini di Buscè però una prodezza di Luigi Canotto. L’esterno offensivo, con un passato anche al Salerno Calcio, ha realizzato un gol molto simile a quello di Antonio Cassano in Bari-Inter. Controllo di tacco in corso, finta per rientrare sul destro e disorientare l’attaccante e poi conclusione stretta sul primo palo. Una rete da applausi per uno dei calciatori più richiesti in vista del mercato di gennaio.