Salerno: riapre il sottopasso di Torrione alle due ruote e ai mezzi di emergenza Avella: frutto di una battaglia iniziata nel 2021

Martedì 8 luglio 2025 il sottopassaggio di Torrione sarà riaperto nella direzione mare-monti al transito dei mezzi di emergenza e delle forze di Polizia, dei velocipedi, dei cicli e dei motocicli”, a darne notizia il Consigliere Comunale Gennaro Avella che continua: “Tale (ri)apertura - sancita nella Ordinanza Dirigenziale del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico – è il frutto di una battaglia iniziata l’11 febbraio 2021 quando, ancora con in volto le mascherine, dimostrammo in maniera inequivocabile l’anacronismo di una chiusura ampiamente ignorata da cicli e motocicli, con grave quotidiano rischio per la sicurezza e con enorme disagio per residenti e commercianti della zona.

I dettagli

L’apertura dell’8 luglio è una scelta di buon senso, di logica, ed una dimostrazione di buona politica a tutela dell’interesse pubblico.

E’ un risultato che va ascritto anche ad Antonio Carbonaro nella qualità di ed ai membri della Commissione Mobilità che sempre, a maggioranza, si sono espressi in tal senso; ai 28 Consiglieri che nell’ambito dello scorso Consiglio Comunale in maniera bipartisan hanno sottoscritto la mia lettera indirizzata al sindaco; al Capostaff Enzo Luciano la cui diplomazia è stata necessaria per vincere anche le ultime resistenze ed al Sindaco Vincenzo Napoli, che in tal senso è ufficialmente intervenuto il 1 luglio.

E’ una battaglia vinta anche per i tanti residenti della zona e per i commercianti, che avranno un minimo di possibilità in più di aumentare le vendite.

Resta inteso che la corsia aperta in direzione mare-monti potrà essere percorsa esclusivamente da cicli, motociclette e velocipedi, oltre da ambulanze e auto delle Forze di Polizia. Le auto private ed i bus dovranno continuare ad utilizzare il nuovo sottopassaggio di Vinciprova. Qualsiasi abuso ed uso illegittimo del vecchio sottopassaggio da parte degli automobilisti potrebbe determinare il ritorno all’attuale chiusura.

C’è ancora tanto da fare – continua Avella -. Il mio impegno è principalmente rivolto ai seguenti temi:

- istituzione bus station gestita ed organizzata nell’area di via Carella;

-ottimizzazione di flussi e direttrici di traffico sul tratto finale della Lungoirno già oggetto di valutazione nell’ambito del P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano);

-obbligo di percorrenza ai Tir ed ai mezzi commerciali diretti e provenienti dal porto esclusivamente in galleria già dal primo giorno della apertura di porta Ovest;

conseguente modifica nel senso ‘circolare’ (teatro Verdi-via Benedetto Croce-Viadotto Gatto) dei percorsi delle linee urbane BusItalia dirette a via Ligea”, conclude Gennaro Avella.