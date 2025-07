Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via San Leonardo altezza civico n°190, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 20.00 di lunedì 07.07.25 alle ore 05.00 di martedì 08.07.2025, alle seguenti strade e traverse limitrofe:



* Via San Leonardo da incrocio Via dei Carrari ad incrocio Via Fondo Oliva

* Via dei Carrari

* Via Fondo Oliva.