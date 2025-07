Uilpa: "Honoris" al lucerino Alessandro Barile La R.S.U. con maggiore partecipazione al voto è stata quella della Provincia di Salerno

Il 23 Giugno il sindacato UIL categoria Pubblica Amministrazione si è riunito in assemblea, presso la sede regionale, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025, oltre che per conferire ufficialmente le nuove cariche elettive dell'esecutivo.

Le votazioni



Il risultato delle votazioni tenutesi ad Aprile evidenzia che la R.S.U. con maggiore partecipazione al voto è stata quella della Provincia di Salerno nella persona del lucerino, trapiantato a Battipaglia, Alessandro Barile, dipendente pubblico presso l'ICATT Casa di Reclusione di Eboli eletto con l'80% dei voti.



Il suo impegno sindacale pluriennale è stato valorizzato oltre che con la elezione a rappresentante sindacale anche con una Stella al Merito conferita dal Segretario Generale Regionale UILPA, Pierluigi Di Benedetto.

Barile, che in questo cammino è stato accompagnato e supportato, sin dall'inizio, dal segretario generale Provinciale Marianna De Martino ha così dichiarato:"È la prima volta che ricevo un'onorificenza cosí importante e sarà mia intenzione, mettendo energia forza e passione, portare avanti un tema, oggi, di grande importanza, quello di sensibilizzazare e battersi per il bene dei lavoratori, restituendo la dignità che ogni lavoratore merita.



Ringrazio tutti i presenti, vertici, addetti ai lavori, responsabili e coordinatori e tutti coloro che come me, percorreranno questa nuova strada."