Salerno Pulita: prima tappa di una "Domenica differente in spiaggia" L’iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata

Sulla spiaggia libera di via Ligea, nei pressi della Baia Hotel e alle piscine Vigor si è svolta ieri, domenica 6 luglio, la prima tappa di Una Domenica differente … in spiaggia, l’iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita.

L'iniziativa

Otre a momenti di animazione, a cura della società New Age, l’evento promuove giochi e distribuzione di gadget, come posacenere tascabili e sacchetti per le deiezioni canine, per sensibilizzare piccoli e grandi al rispetto del’ambiente.

Domenica prossima, 13 luglio, l’iniziativa approda sulla nuova spiaggia libera di Pastena, “Universo beach”.