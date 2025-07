Salerno, emergenza caldo sui luoghi di lavoro: vertice in Prefettura Le voci dei rappresentanti sindacali

Si è svolto questa mattina in Prefettura a Salerno un incontro per discutere dell'emergenza caldo e, in particolare delle misure necesssarie per garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Al tavolo, coordinato dal prefetto Francesco Esposito, erano presenti i rappresentanti delle sigle sindacali che hanno ribadito la necessità di "garantire l’applicazione immediata delle misure previste, anche attraverso ordinanze territoriali che vietino il lavoro all’aperto nelle ore di massima esposizione solare".