"Puntelle in ferro sotto la Piazza, timori per la sicurezza dei concerti" I dubbi della consigliera Pecoraro dopo il video pubblicato sul gruppo "Figli delle Chiancarelle"

"Ho appena visto un video pubblicato sui social da "I Figli delle Chiancarelle" dal quale si apprende che nel parcheggio interrato del sottopiazza della Libertà, in corrispondenza del palco montato per ospitare i concerti di questi giorni nell’ambito dell’iniziativa Salerno Sound, è stata posizionata una struttura puntellante in ferro. Le riflessioni che si aprono sono immediate. L’area su cui è montato il palco è costruita in cemento armato, ed è una piazza, come tale funzionalmente destinata ad ospitare un numero, anche compatto, significativo di persone, e per la quale sono state rilasciate le autorizzazioni di sicurezza per ospitare eventi, come i concerti. In questi anni, durante i concerti che già si sono svolti, la zona sottostante non è mai stata puntellata. Oggi cosa è cambiato?". E' la riflessione della consigliera comunale Claudia Pecoraro, che si interroga sulla struttura nello spazio destinato ai parcheggi sotterranei della Piazza nel cuore di Salerno.

Il luogo ospiterà una serie di concerti e, dopo la segnalazione avanzata dagli attivisti del gruppo Figli delle chiancarelle (la foto a corredo dell'articolo è un frame del video postato sui social, ndr) per Pecoraro ci sono alcune criticità che vanno affrontate e chiarite.

"Sono stati rifatti i calcoli strutturali e si è compreso che il solaio non è in sicurezza? Perché la ragione per la quale puntellare il solaio sottostante il palco nascerebbe solo da un problema di sicurezza, di tenuta statica della pavimentazione della piazza.

Da queste subitanee riflessioni nasce il dubbio che la piazza non abbia allo stato le condizioni di sicurezza tali da consentire lo svolgimento di eventi che vedrebbero la presenza di migliaia di persone. Un dubbio che obbliga ad un urgente chiarimento e ad una risposta che sia convincente, perché a quei concerti andremo noi, le nostre famiglie, le persone di Salerno e quelle che verranno da fuori, i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine, e non possiamo in alcun modo consentire che questo avvenga allorquando si fosse appurata l’esistenza di un problema di sicurezza. Non accetterò che mi si venga a dire che la puntellatura è stata effettuata per “eccesso di sicurezza”. Qualunque sia la ragione, è bene che venga chiarita e resa pubblica. Alla luce di queste considerazioni, ho posto il tema ai miei colleghi ed alle mie colleghe, tutt?, perché questo riguarda tutt? noi, e ringrazio il collega Cammarota per aver immediatamente accolto la mia richiesta, convocando per domani la Commissione e Trasparenza sul punto e il presidente del consiglio Angelo Caramanno per il sollecito riscontro. Ora serve avere le relazioni tecniche e leggere le carte, vedere e verificare i calcoli, perché la sicurezza deve essere una priorità", conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle.