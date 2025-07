Aeroporto Costa d'Amalfi: 400mila passeggeri in un anno Arpino: "Un traguardo straordinario, il primo compleanno dello scalo"

"Saranno circa 400mila, questo è il numero di passeggeri che hanno attraversato i cancelli dell'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento nel corso del suo primo anno di attività. Il prossimo 11 luglio, ci riuniremo insieme ai vertici e a tutti i lavoratori di Gesac SpA per soffiare sulle candelina e festeggiare un traguardo straordinario: il primo compleanno della nostra struttura!", a dirlo il segretario Filt Cgil Grardo Arpino che continua: "Ricordiamo tutti la notte tribolante di un anno fa, simile a quelle che accompagnano gli esami di stato descritti in una celebre canzone. Le aspettative erano alte, ma l’impegno e la dedizione di ogni singolo membro del personale hanno superato ogni difficoltà.

Oggi possiamo affermare con orgoglio che l'esame è stato ampiamente superato a pieni voti. I numeri parlano chiaro: il flusso di passeggeri ha superato addirittura le più rosee previsioni, confermando l'importanza strategica di quest'infrastruttura non solo per Salerno, ma per l'intera regione.

I progetti



Tuttavia, come recita una vecchia commedia, "Gli esami non finiscono mai". Siamo consapevoli che ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere prima di poter dire di avere una struttura completamente ultimata.

L'aerostazione, la pista, i parcheggi e la fermata della metropolitana sono solo alcune delle aree che necessitano della nostra attenzione e del nostro impegno costante. È fondamentale continuare a lavorare affinché ogni aspetto operi in sincrono, creando così un'esperienza unica e soddisfacente per i nostri passeggeri.



Le nostre organizzazioni sindacali, FiltCgil e FitCisl, vogliono sottolineare quanto sia importante il lavoro quotidiano degli operatori. Ogni giorno, ogni singolo dipendente contribuisce al progresso e allo sviluppo dell'aeroporto, alimentando la crescita di una nuova realtà che si sta affermando nel panorama nazionale ed internazionale.



Guardando al futuro, sappiamo che ci saranno sfide e momenti complicati, come quello che abbiamo affrontato recentemente con il guasto al radar di Capodichino, che ha dimostrato ancora una volta la nostra capacità di reagire prontamente. Siamo certi che, quando nel novembre del 2026 Capodichino chiuderà la pista e parte del traffico sarà dirottato verso la nostra struttura, i lavoratori del settore saranno pronti a gestire il carico extra con la professionalità e l’efficienza che li contraddistingue.



Quindi, cosa dire se non un caloroso e sentito “Buon Compleanno” all’Aeroporto di Salerno!

Alziamo i calici e brindiamo a questo primo anno di successi, ai traguardi raggiunti e a quelli ancora da conquistare. È un momento di celebrazione, di riconoscimento del duro lavoro svolto, ma anche di riflessione su quanto dobbiamo ancora fare. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e passione".