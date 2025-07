Giuseppe Borrelli lascia Salerno ed è il nuovo procuratore di Reggio Calabria Per il magistrato è un ritorno in Calabria

Giuseppe Borrelli lascia Salerno ed è il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Lo ha sancito il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha approvato all’unanimità la proposta avanzata dalla quinta Commissione.

I dettagli

Borrelli prenderà il posto di Giovanni Bombardieri, nominato lo scorso settembre procuratore di Torino. Per il magistrato, ora in carica a Salerno, è un ritorno in Calabria dopo l'esperienza alla procura di Catanzaro.