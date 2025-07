Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza ad Amalfi Lo scatto pubblicato dalla pasticceria Pansa

La Costiera Amalfitana continua ad essere meta privilegiata da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Come da tradizione anche tanti personaggi famosi scelgono la Divina per trascorrere qualche giorno di relax e visitare luoghi incantevoli. Nelle scorse ore ha fatto molto rumore la presenza ad Amalfi dell'attore britannico Orlando Bloom e dell'ex compagna Katy Perry. Nonostante la recente separazione, dunque, i due sono apparsi nuovamente insieme.

Bloom ha condiviso sui social alcuni scatti - dove compaiono anche i figli - della vacanza in alcuni luoghi della Costa d'Amalfi. Nella giornata di sabato, poi, è stata la storica pasticceria "Pansa" a svelare la presenza dei due tra le strade di Amalfi. "Quando tra la coda dei turisti che attendono il tuo gelato artigianale "scopri" Orlando Bloom e Katy Perry, ti rendi conto per l'ennesima volta di quanto Amalfi sia speciale", si legge sulla pagina social della storica attività che, dal 1830, è un punto di riferimento per migliaia di turisti