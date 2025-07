La "sua" Mariconda ricorda Anna Borsa: tre giorni di eventi e sensibilizzazione Iniziativa nel quartiere in cui la 30enne ha trascorso parte della sua vita

L'associazione “Anna Borsa”, nata nel 2024 per ricordare la giovane di Pontecagnano Faiano che nel 2022 fu vittima di femminicidio, organizza insieme al comitato Mariconda e all'Osservatorio sui minori” l’iniziativa “La vita è donna: Mariconda ricorda Anna Borsa”. L'evento si svolgerà dal 18 al 20 luglio nello spazio esterno della parrocchia di Maria Santissima del Rosario di Pompei e sarà patrocinato dal Comune di Salerno.

Anna era una ragazza di 30 anni che viveva con la sua famiglia nel comune di Pontecagnano Faiano ma aveva trascorso una parte della sua vita nel quartiere Mariconda, zona orientale di Salerno, dove sognava di tonare a vivere, sposarsi e avere dei figli. Il fratello Vincenzo, insieme alle tante associazioni, Enti ed Istituzioni, ha fortemente voluto organizzare questa iniziativa che durerà tre giorni per celebrare il ricordo della sorella in uno dei luoghi che lei amava tanto. “A Mariconda, sentiremo Anna ancora più vicina”. L’iniziativa ha un cuore grande che, oltre a racchiudere il ricordo di Anna, vuole arrivare a tutte le donne che vivono situazioni dolorose, di violenza, di disorientamento, che sono attanagliate dalla paura, quella paura che ti fa restare immobile, ti condiziona i pensieri e ti fa quasi credere che non c’è possibilità di invertire la rotta. È rivolto a tutte loro il messaggio di Vincenzo che da anni si dedica a sostenere queste realtà così delicate collaborando con organizzazioni specializzate. Non esistono solo il male e la superficialità ma ci sono anche luoghi e persone reali, pronti ad intervenire concretamente in supporto delle donne che vivono condizioni pericolose. A loro deve giungere il messaggio di potersi affidare ai Centri, alle Associazioni, alle figure specializzate, alle Istituzioni.

Ci sono strade da percorrere tutti insieme e non da soli, uniti ed in grado di fronteggiare tutte le difficoltà affiancati da quella parte della società sana e concreta, che esiste e l’evento organizzato ne è una testimonianza. L’associazione “Anna Borsa” vive in ricordo di Anna e soprattutto per accogliere e sostenere tutte le donne in difficoltà, offrendo supporto anche alle famiglie che spesso comprendono che una persona a loro cara è in una situazione potenzialmente rischiosa, ma non sanno bene cosa fare. “Vi aspettiamo dal 18 al 20 luglio nel quartiere Mariconda a Salerno, dove l’unione di tutti noi sprigionerà forza e amore così forti da arrivare lassù ad Anna e lasciarci dentro la consapevolezza che non siamo soli. Si ringraziano tutti gli Enti, Associazioni, Istituzioni, Sponsor che hanno collaborato alla realizzazione e presenzieranno all’evento. Grazie anche a chi verrà perché conosceva Anna e a chi verrà anche se non la conosceva ma ha imparato a volerle bene dai racconti su di lei, una giovane donna socievole ed altruista”.

SINTESI DEL PROGRAMMA: