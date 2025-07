Boom di visitatori nel nuovo giardino della Minerva a Salerno Il sito è stato ampliato, dopo 400 anni ritrova la sua configurazione originale

"Straordinario successo per la riapertura del nuovo Giardino della Minerva a Salerno dopo l'ampliamento e l'opera di restauro dello storico sito della Scuola Medica Salernitana". Lo scrive il Comune in una nota.

I dettagli



"Migliaia di concittadini visitatori e turisti hanno colto l'occasione dell'apertura gratuita serale per scoprire o ritornare in un luogo incantevole protagonista della storia secolare di Salerno. In alcuni momenti la coda delle persone in attesa giungeva all'ascensore di via Tasso. Ma la paziente attesa è stata premiata dall'incanto ritrovato.

Dopo quattrocento anni il Giardino della Minerva ritrova la sua configurazione originale, diventa ancora più affascinante, moltiplica gli spazi di visita, studio, ricerca e relax con la rinnovata tisaneria. Magnifica la vista inedita sulla città ed il golfo. Affascinante l'illuminazione notturna.

Da domani debutta il biglietto unico integrato che permetterà la visita, a condizioni economiche vantaggiose, dei tre siti storici: Giardino della Minerva, Museo Papi dello strumentario medico e chirurgico, del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana anche in giorni diversi".