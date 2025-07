Rifiuti urbani, nel Salernitano crescono i dati dei conferimenti Il bilancio del primo semestre del 2025 tracciato da EcoAmbiente Salerno

Dati in crescita, quelli registrati da EcoAmbiente Salerno, società che in regime di house providing dell’Ente D’Ambito della provincia di Salerno, si occupa della gestione pubblica degli impianti e del trattamento dei rifiuti urbani. Attualmente presso gli impianti gestiti dalla società, vengono conferiti oltre alla frazione secca dei rifiuti urbani, anche quella dell'organico e degli imballaggi in vetro e, recentemente, grazie alla messa in esercizio dell'impianto di Casal Velino, anche le frazioni dei rifiuti di plastica, acciao, alluminio, carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i conferimenti del vetro, da gennaio a giugno 2025, i numeri sono in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un incremento del 22,45 per cento. La media mensile è di oltre 1.600 tonnellate. I mesi che hanno fatto registrare i risultati più significativi, sono maggio e giugno, con quasi 1500 tonnellate, per un totale di oltre 8mila tonnellate negli ultimi sei mesi. Grazie a una raccolta differenziata consapevole, i Comuni che compongono l’Ente D’ambito territoriale della provincia di Salerno, che conferiscono i rifiuti in vetro presso la piattaforma situata all’interno dell’impianto TMB di Battipaglia, , beneficiano di un ristoro economico. Quantità e qualità del rifiuto conferito, determinano l’importo del ristoro riconosciuto agli Enti. Il vetro è un materiale potenzialmente riciclabile all'infinito e una raccolta differenziata più efficiente, priva di impurità e contaminazioni, si traduce in vantaggio concreto e diretto per l’ambiente e per i nostri territori.

In calo invece i conferimenti del rifiuto indifferenziato, sono quasi 880 le tonnellate di rifiuto indifferenziato che, da gennaio a giugno 2025, diminuiscono rispetto al 2024, pari a una percentuale dell'1,212 per cento. Aprile, maggio e giugno i mesi che hanno raggiunto i migliori risultati. Si è infatti passati da quasi 72mila tonnellate del 2024 a poco meno di 71mila di quest'anno. Perché questo è un dato positivo? L'obiettivo di ridurre i rifiuti indifferenziati è un aspetto cruciale della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. Questo si traduce nella diminuzione della quantità di rifiuti destinati a discarica o incenerimento, privilegiando il recupero di materia ed energia.

In crescita anche i numeri relativi ai conferimenti del rifiuto organico presso l’impianto di trasferenza gestito dalla società. Nel periodo gennaio-giugno 2025, si registra un’ incremento del 15,36 per cento (pari a poco meno di 4mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2024, con una media mensile di oltre 5.800 tonnellate. A febbraio e marzo i numeri hanno superato le 5mila tonnellate, sfiorando le 6mila a giugno. L’impianto di trasferenza della frazione organica di Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana, si estende per circa 18mila metri quadri con una capacità di ricezione complessiva di circa 280.000 tonnellate all’anno.

Infine rilevati dati progressivamente in crescita anche per i conferimenti presso l'impianto di Casal Velino, operativo da dicembre 2024, destinato alla selezione di carta, cartone, plastica, acciaio e alluminio provenienti dalla raccolta differenziata.

“Un informazione corretta, l'efficientamento dei servizi e degli impianti sono fondamentali per il raggiungimento di questi risultati - commenta Giovanni Coscia, presidente di EdA Salerno – Il percorso avviato sta dando i risultati auspicati, in linea con le Linee Guida della Regione Campania che ha dato una svolta decisiva nella tutela dell'ambiente. I numeri parlano da soli e raccontano una storia di buone pratiche gestionali e amministrative”.



“Il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri territori servizi sempre più di qualità – sottolinea il presidente di EcoAmbiente Nicola Ciancio – Operiamo secondo una visione chiara, quella di offrire il nostro contributo teso alla realizzazione di un modello sempre più orientato alla sostenibilità a vantaggio delle nostre comunità”.