Salerno piange la scomparsa di Matteo Amaturo Aattore e speaker radiofonico, era stato anche la "voce" dello stadio Arechi

Salerno è sotto choc per la scomparsa di Matteo Amaturo, attore e speaker radiofonico. Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti senza parole. Figura poliedrica e amatissima, ha dato tanto alla città di Salerno. Figlio del giornalista Gigi, Amaturo è stato attivo nel mondo dello sport, del teatro e dell'informazione. Grande tifoso della Salernitana, era stato anche speaker dello stadio Arechi. La società granata lo ha ricordato con una nota ufficiale.

"La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Amaturo per l’improvvisa scomparsa del caro Matteo, tifosissimo granata, sorridente amico di tutti e per tanti anni collaboratore del club come voce ufficiale dello stadio Arechi", si legge sul sito del club.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi minuti stanno inondando la bacheca di Matteo Amaturo.

"La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la morte di Matteo Amaturo. È stato un artista ricco di talento creativo e profonda umanità. Un sorriso pensoso e coinvolgente che aiutava a comprendere storie e persone. Lo ricorderemo con affetto come protagonista della vita sociale e culturale della nostra comunità. Un abbraccio a familiari, amici e compagni d'arte", le parole del sindaco di Salerno.