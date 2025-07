Spazzatura abbandonata in centro, l'appello di Salerno Pulita "Si abbiano comportamenti corretti nel rispetto della raccolta differenziata"

"Salerno Pulita ricorda che tutti sono tenuti al rispetto di comportamenti corretti e delle regole della raccolta differenziata".

L'appello

La partecipata del comune di Salerno lancia l'appello commentando la spazzatura abbandonata a Piazza della Libertà: "Non esiste al momento alcuna eccezione né per i diportisti né per i gestori dei pontili che, a maggior ragione, rientrando nella categoria di coloro i quali hanno passione per il mare, dovrebbero avere maggiori sensibilità verso il rispetto dell’ecosistema ambientale.

Immagini come quelle scattate questa sera, domenica 20 Luglio, nel sottopiazza della Libertà non solo ci deludono ma sono una brutta fotografia per tutta la città e per quel 74% di cittadini che, invece, quotidianamente si impegna per fare di Salerno una città civile e sostenibile",