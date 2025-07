Aeroporto Salerno: Iannone, polemica De Luca incomprensibile "Credo che questa azione sia utile alla promozione del territorio"

"Io mi meraviglio di alcune polemiche che sono state fatte perché credo che si restituisce dignità ad un territorio che la doveva già avere. Noi disponiamo di due coste magnifiche e a me sembra che il Cilento ha addirittura più bisogno di promozione rispetto alla Costiera Amalfitana".

I dettagli

A dirlo il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone in risposta alla proposta del governatore Vincenzo De Luca d'intitolare l'aeroporto di Salernoal poeta Alfonso Gatto.

"Poteva farlo anche prima, così come poteva fare prima, in questi dieci anni, il collegamento dell'aeroporto con la ferrovia. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che i turisti da qui possano arrivare velocemente ed economicamente nel Cilento. E invece oggi un turista che arriva qui e prende un taxi per arrivare nel Cilento spende più di taxi che di aereo. Vi sembra possibile? Allora Io credo che questa azione sia utile alla promozione, ma è l'inizio di una nuova filosofia che il Governo, insieme ad una rinnovata Regione, insieme al Parco Nazionale del Cilento, insieme ai sindaci della parte sud, devono portare avanti.

Noi dobbiamo allacciare l'aeroporto di Salerno con la ferrovia e nelle stazioni del Cilento i turisti devono trovare il servizio pubblico che li porta nelle strutture ricettive". Iannone poi ha aggiunto: "È troppo facile venire qui a festeggiare compleanni, ad annunciare i numeri e poi dire agli operatori economici 'organizzatevi perché oggi avete l'aeroporto'. Ma il pubblico che cosa ha fatto in questi 10 anni per la parte sud della provincia? Veramente è una polemica che non capisco non solo del governatore ma anche di qualcuno che per andargli dietro porta in Camera di Commercio questi santoni del marketing che alla fine producono soltanto consulenze ben pagate, con centinaia di migliaia di euro che fanno molta analisi e zero terapia. Io credo che l'intitolazione dell'aeroporto al Cilento porta più di tante consulenze e tanti piani che abbiamo visto per il passato e per il presente".