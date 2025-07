Ente produttori selvaggina, Renato Alvino è il coordinatore regionale Il rilancio dell'ente partirà dalla provincia di Salerno

Renato Alvino è stato nominato coordinatore ente produttori selvaggina per la regione Campania. L'ente, sottoposto al controllo del Ministero delle Politiche Agricole dal 1978, opererà in sinergia con la Guardia Agroforestale Italiana e con la Confavi.

In Campania il rilancio dell'ente produttori selvaggina partirà dalla provincia di Salerno. Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche sulla biodiversità, sull'operato degli a. t. c. e la loro gestione da migliorare. “Lavoreremo per far capire al mondo venatorio che il prelievo faunistico deve essere proporzionato alle specie presenti”, spiegano i promotori. “Intendiamo combattere il bracconaggio che danneggia gli stessi fruituri dell'attività venatoria e avviare una collaborazione con gli allevamenti faunistici presenti in Campania”. Per Salerno sud è stata avanzata la proposta di nomina del maresciallo Carlo Faraco di Vibonati.