L'Ance Aies incontra il nuovo rettore dell'Unisa, Virgilio D'Antonio Costruttori al lavoro per costruire un solido asse con il mondo accademico

La sede dell’Ance Aies Salerno ha ospitato il neo eletto magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio. A fare gli onori di casa il presidente Fabio Napoli che ha approfittato della circostanza per riformulare alla nuova guida dell’Unisa i migliori auguri di buon lavoro sottolineando, al tempo stesso, la vicinanza e la collaborazione dell’associazione dei costruttori salernitani.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, ha rappresentato l’occasione per rinnovare il dialogo tra il mondo accademico e l’ANCE Aies, con particolare attenzione rivolta al mondo della formazione, all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica del comparto edilizio. “Risulta di fondamentale importanza - sottolinea il presidente Fabio Napoli - rafforzare i rapporti tra la nostra associazione che raggruppa il meglio del settore edile della provincia di Salerno e l’Ateneo e questa formidabile azione di collaborazione dovrà esplicarsi attraverso progetti congiunti di ricerca e formazione, discutendo di tutta una serie di iniziative e proposte che tengano insieme l’attività del mondo accademico e la nostra associazione di categoria”.

A margine dell’incontro che ha visto la partecipazione attiva del magnifico Rettore, il presidente Fabio Napoli ha anche sottolineato le recenti attività svolte in collaborazione con Unisa, nello specifico con il Dipartimento di Ingegneria Civile, inerenti l’attività di collaborazione per l’attivazione di iniziative di partenariato pubblico privato relativamente ai progetti di manutenzione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi, in particolare al fabbisogno di nuove residenze. I prossimi step congiunti, così come più volte sottolineato dagli stessi presenti, riguarderanno: la Rigenerazione Urbana, la digitalizzazione del Sistema con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale, l’attivazione di nuovi Corsi di Formazione Master di I e II livello per giovani neo laureati da inserire nel mondo del lavoro.

A chiosa dell'incontro, il prof. Virgilio D'Antonio ha ribadito l'importanza, per gli anni a venire “di coltivare un dialogo intenso e concreto tra l'Ateneo e le principali realtà rappresentative del territorio affinché l'Università possa declinare le proprie missioni naturali - didattica, ricerca e terza missione - in una proiezione che sia, al contempo, di risposta e costruzione del proprio contesto cultuale, economico e sociale, presente che futuro”.