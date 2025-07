Blitz di Goletta Verde nel Golfo di Ogliastro: azione di denuncia di Legambiente "Chiediamo di mettere in atto una strategia puntuale di protezione e valorizzazione della costa"

"Quella di oggi pomeriggio è stata un'azione di denuncia per richiamare l'attenzione sulle tante minacce, e sugli altrettanti rischi, per la tenuta del fragile ecosistema costiero della Campania. Un'azione simbolica che abbiamo organizzato nell'ambito della tappa campana di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente a difesa dei mari e delle coste. Il mare rappresenta uno dei beni più preziosi per il nostro territorio minacciato però da scarichi illegali, cattiva depurazione e progetti di sviluppo con soluzioni che guardano al passato.

L'appello

Pertanto chiediamo a enti e autorità di mettere in atto una strategia puntuale di protezione e valorizzazione della costa con un approccio sostenibile che guardi alle possibilità che la blue economy offre". Così, in una nota, Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, a proposito dell'azione messa in campo dall'associaione nella Baia di Ogliastro Marina dove volontari e delle volontarie di Goletta Verde hanno esposto lo striscione "Vir o mar quant'è bell".

Un messaggio simbolico, spiega Legambiente, "ma dalla forte valenza, per lanciare un appello e chiedere agli enti preposti una maggiore tutela e salvaguardia del delicato ecosistema marino e costiero della Campania messo in pericolo da molteplici minacce come la presenza incontrollata di imbarcazioni, scarsa o assente depurazione delle acque, opere infrastrutturali fortemente impattanti e la mancata osservanza delle procedure da seguire nell'ambito di aree sottoposte a vincolo di protezione". In particolare, gli attivisti e le attiviste di Legambiente sono al lavoro per presentare un esposto all'autorità giudiziaria riguardo l'uso di attrezzature meccaniche in aree sottoposte a vincolo di protezione come la Zona A integrale del Parco Regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano.

Una modalità ancora troppo diffusa lungo le coste e aree dunali. Rilevanti e diffusi scarichi non depurati, sottolinea l'associazione, "giungono a mare attraverso le foci dei fiumi e dei canali e, oltre a contaminare con batteri determinando condizioni di rischio sanitario, 'concimano' le acque marine costiere favorendo proliferazioni algali con il conseguente sviluppo di schiume, mucillagini e colorazioni anomale. Lo sversamento abusivo di liquami zootecnici in fiumi e canali, come dimostrato dalle ultime operazioni della Guardia di Finanza e condotte dalla Procura di Salerno, rappresenta una forte criticità".