Allarme spreco d’acqua al Parco Arbostella: l'amministrazione intervenga "L’impianto di irrigazione del parco è stato lasciato inspiegabilmente aperto"

Europa Verde Salerno, per voce dell’Avv. Barbirotti, denuncia con fermezza un grave episodio di spreco idrico che si sta verificando in questi giorni presso il Parco Arbostella.

La denuncia



"L’impianto di irrigazione del parco è stato lasciato inspiegabilmente aperto, provocando un allagamento incontrollato dell’area verde. Il terreno è ormai ridotto a un vero e proprio pantano, rendendo difficile – se non impossibile – la fruizione del parco da parte

dei cittadini e delle famiglie.

Oltre al danno ambientale e al disservizio pubblico, ciò che preoccupa maggiormente è l’evidente spreco d’acqua potabile in un periodo estivo in cui la risorsa idrica è particolarmente preziosa e soggetta a restrizioni in molte aree del territorio.

Europa Verde Salerno chiede un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale per interrompere questa situazione e per accertare le responsabilità di quanto accaduto. È inaccettabile che, in un momento storico in cui si parla di sostenibilità e lotta al cambiamento climatico, si verifichino episodi di così palese incuria.

Invitiamo gli organi competenti a effettuare le dovute verifiche tecniche sull’impianto e ad adottare misure per evitare che simili episodi si ripetano in futuro". Avv. Barbirotti Portavoce provinciale Europa Verde Salerno.