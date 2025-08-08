Escalation criminale a Salerno, Piero De Luca: Ministero dell'Interno intervenga “Servono pattugliamenti più frequenti e un aumento degli organici"

“L’escalation di episodi violenti registrati nelle ultime settimane a Salerno impone una riflessione seria e interventi urgenti. Non possiamo restare fermi o indifferenti di fronte a un clima di crescente insicurezza urbana che preoccupa cittadini e commercianti”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Piero De Luca, che rilancia la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L'appello



“È necessario quindi che il Ministero dell’Interno intervenga, aumentando in modo strutturale mezzi e personale a disposizione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico – spiega –. Il forte incremento delle presenze in città comporta una domanda crescente di sicurezza, cui lo Stato deve rispondere con prontezza e determinazione.”



“Servono pattugliamenti più frequenti e un aumento degli organici rispetto agli anni passati, in particolare nei periodi più critici – aggiunge –. Si tratta di operare un'adeguata prevenzione, ma anche di restituire fiducia e serenità ai quartieri, per assicurare una città sempre più sicura e accogliente per tutti.”



“Porteremo avanti questa istanza in tutte le sedi istituzionali competenti – conclude De Luca – auspicando attenzione e risposte immediate a un’esigenza concreta ormai non più rinviabile.”