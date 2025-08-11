in costiera amalfitana attivate dall anas nuove misure per la sicurezza stradale

L’Anas adotta nuove misure per prevenire incidenti stradali causati dall’eccessiva velocità sulla statale Amalfitana 163. In particolare delle motociclette di grossa cilindrata che spesso trasformano l’arteria in vero e proprio motodromo. L’intervento, concordato con la Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, è stato realizzato nei punti più pericolosi dell’arteria dove si registra una maggiore incidentalità. Esattamente nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Cetara e tra Positano, Piano di Sorrento e Vico Equense. Qui sono stati realizzati una serie di interventi che oltre alla segnaletica orizzontale, hanno previsto l’installazione di bande ottiche con pannelli dissuasori di velocità e la realizzazione di bande sonore. Queste ultime sono incisioni sulla superficie stradale che producono rumore e vibrazioni quando un veicolo le attraversa, avvisando il conducente della vicinanza di un pericolo o di un'area sensibile. Tutto questo in attesa del rifacimento dell’intera segnaletica verticale lungo i 50 chilometri di strada compresi tra Vietri e Vico Equense prevista a partire dal mese di settembre.
«Si tratta di un grande risultato che giunge dopo un lungo periodo di interlocuzione con i funzionari dell’Anas - spiega il presidente della Conferenza dei Sindaci, Fortunato Della Monica - Con le installazioni delle nuove misure per la sicurezza stradale lungo la SS163 arrivano le prime risposte concrete per prevenire incidenti causati dall’eccessiva velocità. Si è provveduto, per ora nei punti maggiormente a rischio, ad aumentare la sicurezza stradale, rallentando il traffico in prossimità di tratti più pericolosi del tracciato. A nome della Conferenza dei Sindaci mi preme ringraziare la struttura territoriale Campania dell’Anas di Napoli e i funzionari del tronco per questo risultato raggiunto e per l’attenzione dimostrata verso il territorio».