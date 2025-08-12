Castel San Giorgio, fiamme a ridosso del centro abitato: case evacuate Chiusa via Rescigno per consentire le operazioni di spegnimento

L'emergenza incendi continua a mettere in ginocchio la Valle dell'Irno e l'Agro Nocerino Sarnese. Sono ore di apprensione a Castel San Giorgio dove è stata disposta, a scopo precauzionale, l'evacuazione delle case più vicine al rogo. "Purtroppo anche oggi Castel San Giorgio è duramente colpita da un incendio che, da ore, minaccia anche il centro abitato", ha spiegato la sindaca Paola Lanzara. "Dalla mattinata tutte le forze disponibili sono impegnate per fronteggiare questa nuova emergenza. Via Rescigno è temporaneamente chiusa al traffico, nel tratto antistante il Palazzo di Città. Sono stati allertati i servizi sociali per monitorare la presenza di cittadini fragili, allettati o impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni. In campo Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Uffici Comunali e Protezioni Civili di Castel San Giorgio, Siano e Roccapiemonte". Il Comune ha anche attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento delle operazioni.

