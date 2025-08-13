Salerno, domani sbarca in porto la Saea Watch 5 con 71 migranti a bordo In Prefettura definite le operazioni per l'accoglienza

E' previsto intorno alle 7 di domani mattina (giovedì 14 agosto) l'attracco nel porto di Salerno della nave Saea Watch 5. A bordo ci sono 71 migranti recuperati nel corso di due operazioni di salvataggio. Di questi 38 sono minori non accompagnati, 29 uomini adulti e 4 donne. La nave della ong tedesca attraccherà al Molo 3 gennaio del porto commerciale di Salerno. Questa mattina in Prefettura a Salerno si è tenuta una riunione operativa, presieduta dal vicario del prefetto Nicola De Stefano e che ha visto la partecipazione di tutte le parti che saranno coinvolte nelle operazioni di sbarco (carabinieri, polizia, guardia di finanza, operatori sanitari, assistenti sociali, protezione civile e volontari di varie associazioni). A rappresentare il Comune di Salerno c'era l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto. I migranti salvati dalla ong tedesca, secondo le prime informazioni ricevute, provengono da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan.