Incendi boschivi, nel Salernitano 1500 interventi in tre mesi La Fp Cgil: "Occorrono assunzioni straordinarie per rafforzare gli organici"

Dal 1° maggio al 12 agosto 2025, nella provincia di Salerno, i Vigili del Fuoco hanno fronteggiato 1.500 incendi tra boschi, sterpaglie e colture, una media di 15 interventi al giorno. Numeri impressionanti che raccontano più di una statistica: parlano di un lavoro essenziale, di lavoratori pubblici che sono il presidio più concreto di sicurezza per cittadini e territorio.

Ogni intervento significa partire anche in pieno giorno, con temperature oltre i 40 gradi, indossare dispositivi di protezione pesanti e muoversi verso fronti di fuoco che impongono turni ben oltre le 12 ore, fino a 24 ore consecutive nei casi più critici. Il fuoco non aspetta: quando minaccia vite e beni, bisogna esserci, senza possibilità di rinviare.

Mentre per altri settori si parla di “stop ai lavori all’aperto” nelle ore più calde, i Vigili del Fuoco non hanno scelta. Per loro servirebbero tutele aggiuntive, a partire da un aumento di personale per garantire cambi rapidi e squadre di supporto, fino al reintegro idrico obbligatorio e a un monitoraggio sanitario costante, passando per il rinnovamento urgente di mezzi e attrezzature.

Oggi invece si combatte con organici ridotti e automezzi con oltre 30 anni di servizio, che spesso arrivano a fatica o non sono in piena efficienza, lasciando gli operatori senza la loro arma principale: l’acqua. Nonostante tutto, i Vigili del Fuoco di Salerno continuano a intervenire ogni giorno, proteggendo vite, beni e ambiente. Il loro è un lavoro insostituibile che merita riconoscimento, rispetto e investimenti concreti.

La FP CGIL ribadisce che occorrono assunzioni straordinarie per rafforzare gli organici, un piano immediato di rinnovo del parco mezzi e procedure nazionali che tutelino la salute di chi lavora in condizioni estreme. Difendere chi ci difende significa agire subito.

