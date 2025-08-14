Sospetti casi di vaiolo, sorveglianza h24 nella struttura di quarantena Il sindaco: ho provato ad evitare l'arrivo dei migranti ma non è stato possibile

"Nella tarda serata di ieri, il Prefetto di Salerno mi ha comunicato che, per motivi emergenziali e inevitabili, 67 migranti saranno ospitati presso una struttura nella zona agricola e periferica di Eboli, in località Macchioncello, per due settimane, in quanto dovranno rimanere in osservazione, avendo avuto contatti con soggetti sospettati di essere affetti da vaiolo. Nonostante una mia decisa richiesta di non utilizzare la struttura di Eboli, il Prefetto mi ha riferito che ogni altro tentativo di trovare soluzioni alternative non aveva avuto esito favorevole". E' quanto scrive il sindaco Mario Conte, che ad Eboli ospiterà i migranti sbarcati questa mattina al porto di Salerno dalla nave ong Sea Watch.

"I 67 migranti non sono affetti da vaiolo, altrimenti sarebbero stati immediatamente ricoverati in strutture ospedaliere. L’azione messa in campo dalla Prefettura di Salerno è dunque a fini precauzionali, una volta completato il periodo di quarantena i migranti saranno destinati a strutture CAS della provincia di Salerno - rassicura il sindaco di Eboli, che deve fare i conti con le polemiche delle ultime ore -. In ogni caso, l’intera struttura di località Macchioncello sarà pattugliata 24 ore al giorno dalle forze dell’ordine che sono già state allertate per il servizio continuo. La soluzione voluta per questa emergenza arriva direttamente dall’organo di governo sul territorio, ma conoscendo l’attenzione che il Prefetto di Salerno ha per la nostra comunità sono certo che saranno rispettati tempi e modalità per la piena tutela di tutti".