Salerno ha accolto i 71 migranti della "Sea Watch": a bordo casi di vaiolo

Al molo 3 Gennaio di Salerno le operazioni di sbarco dei 71 migranti soccorsi dalla nave ong "Sea Watch". A bordo c'erano 40 minori non accompagnati, due fratellini di due e sette anni che viaggiano insieme alla mamma e due donne incinte.
Attenzione particolare soprattutto sulle condizioni sanitarie delle persone.
"A bordo ci sarebbero alcuni casi di sospetto vaiolo. È scattato subito - spiega il viceprefetto Vicario Nicola De Stefano - il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati. Al momento ancora non si conoscono i sintomi delle persone colpite, si attenderanno le relazioni dei medici che saliranno a bordo della nave".
"Si tratta - sottolinea il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - di una situazione da verificare e attenzionare, da tenere sotto controllo ma senza allarmismi. I soggetti verranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie. Tutti gli altri, tra cui i tanti minori non accompagnati, verranno sistemati in un Centro di accoglienza straordinaria dove verranno tenuti sotto controllo per il giusto iter sanitario".