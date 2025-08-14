Sicurezza ambientale, patto tra Guardia Agroforestale e Cnipa Via alla collaborazione per la tutela del territorio a tutto campo

Un passo avanti per la salvaguardia ambientale. Siglato il protocollo d'intesa tra il Cnipa e la Guardia Agroforestale Italiana. Durata tre anni, l'obiettivo comune è "cooperare sul territorio italiano per la tutela del territorio, dell’ambiente, della natura, del mare e della salvaguardia animale, promuovendo valori di solidarietà sociale, coesione, partecipazione e cittadinanza attiva", come si legge in uno degli articoli.

Non solo. L'intento delle due associazioni è quello di avviare anche "una collaborazione per creare un sistema organico di prevenzione, monitoraggio, controllo e intervento in materia di polizia rurale, ambientale e zoofila, sicurezza sociale e sussidiaria".