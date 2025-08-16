Aeroporto Salerno, i sindacati: "Successo a Ferragosto, speranze per il futuro" Monito di Fit Cisl e Filt Cgil: "Certi di poter raggiungere nuovi traguardi insieme ai lavoratori"

"Con il Ferragosto appena trascorso, mentre il sole cocente ci regala temperature da record, l’aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento vive un periodo di intensa attività. Un flusso costante di passeggeri in arrivo e in partenza segna il successo di una stagione turistica che, mai come quest'anno, si è rivelata ricca di opportunità". Lo affermano in una nota i rappresentanti di Filt-Cgil (Gerardo Arpino e Gianluca Petrone) e della Fit-Cisl (Diego Corace) in merito ai risultati fatti registrare dallo scalo salernitano.

"In questo contesto, come organizzazione sindacale, desideriamo esprimere il nostro caloroso plauso a tutti i lavoratori di questa struttura, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile ciò che solo un anno fa era ancora un sogno. La costruzione e l'ammodernamento dell'aeroporto non sono stati soltanto investimenti infrastrutturali, ma una vera e propria scommessa sul futuro del nostro territorio. Questo scalo, oltre ad essere punto di arrivo e partenza per turisti, è diventato crocevia di culture, idee e opportunità economiche. La professionalità dei dipendenti ha contribuito a creare un ambiente accogliente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di chi viaggia e di lasciare un’impronta positiva nella comunità locale".

"Abbiamo sempre sostenuto - proseguono Arpino, Petrone e Corace - che le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo socio-economico di una regione. L’aeroporto di Salerno non è solo un hub turistico, ma un motore per l'economia locale. La sua presenza funge da catalizzatore per nuovi investimenti, attirando l'attenzione di imprenditori e aziende che vedono in Salerno un luogo strategico. Collegamenti rapidi ed efficienti aprono le porte a opportunità che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili".

I sindacati, tuttavia, hanno ribadito "il dovere di vigilare e tutelare i diritti dei lavoratori protagonisti di questa crescita". "Siamo consapevoli delle sfide che possono accompagnare uno sviluppo così rapido e ci impegniamo affinché l’espansione dell’aeroporto porti vantaggi non solo all’economia, ma anche garanzie e tutele per chi ogni giorno ne assicura il funzionamento. I lavoratori restano il cuore pulsante di questa infrastruttura. In questo momento di rinascita e crescita, avvertiamo un fervore positivo che ci spinge a guardare avanti con fiducia. Grazie all’impegno collettivo di tutti, siamo certi di poter raggiungere nuovi traguardi e aprire ulteriori prospettive dit sviluppo socio-economico. Concludiamo rinnovando il nostro ringraziamento a tutti i dipendenti dell'aeroporto per il loro instancabile lavoro e per la passione che mettono ogni giorno nel proprio operato. Che il calore del Ferragosto accompagni questo spirito di crescita e innovazione, mentre ci prepariamo ad affrontare insieme le sfide future".