Salerno, gli operatori turistici: "Costa d'Amalfi in calo, serve più equilibrio" Bicchiere mezzo pieno per i privati: "La stagione sta andando bene ma manca qualcosa"

I rincari applicati in questi anni stanno avendo ripercussioni anche sull'economia turistica della Costiera Amalfitana. Rispetto al passato, infatti, la Divina sta registrando una lieve flessione in termini di presenze. All'appello - come riscontrato anche da alcuni addetti del settore che operano al Molo Masuccio Salernitano di Salerno -, manca soprattutto una fetta di turisti stranieri.

Una inversione di tendenza registrata soprattutto nel mese di agosto e per la quale bisognerà avviare una fase di riflessione. Le bellezze della Divina, tuttavia, stanno comunque spingendo l'economia turistica salernitana, alimentando sia l'indotto dei traghetti che quello del noleggio e dei tour in barca. "La stagione sta andando discretamente bene", raccontano alcuni addetti del settore. "Ad agosto c'è sempre un discreto calo, si muovono prevalentemente i visitatori locali, meno gli stranieri. Effettivamente c'è stato un po' di calo, i rincari si stanno facendo sentire. Bisognerebbe trovare una soluzione, un ago della bilancia per rendere il tutto più bilanciato".