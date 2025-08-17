Salerno, caos trasporti per la Costiera Amalfitana: monta la rabbia dei turisti Costretti ad aspettare un altro bus dopo 40 minuti di attesa: "Vergogna"

Mattinata di caos e disagi a Salerno per i collegamenti con la Costiera Amalfitana. Intorno a mezzogiorno diversi turisti sono rimasti "appiedati" alla stazione di Salerno, a causa del sovraffollamento del pullman che era diretto nei comuni della Divina. Dopo aver atteso oltre 40 minuti sotto il sole, i visitatori - molti dei quali stranieri - hanno dovuto fare i conti con un'amarissima sorpresa. Il personale della Sita, infatti, non ha potuto far salire tutti i passeggeri che attendevano alla fermata, in quanto il bus si era riempito.

"Ne sta arrivando un altro entro dieci minuti", hanno spiegato i dipendenti della società, contro i quali si sono scagliati diversi passeggeri. "È una vergogna, non potete causare un disservizio così grande a tante persone", le urla di diversi turisti, esasperati dopo la lunga attesa ed inviperiti per quanto accaduto. "Ogni anno che torno a Salerno per andare in Costiera Amalfitana è la stessa storia. Non è possibile", ha denunciato un viaggiatore ai microfoni di Ottochannel.