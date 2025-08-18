Salerno Pulita, dipendente urina in strada: le scuse della società "Sospensione dal lavoro e possibile licenziamento"

Gli uffici di Salerno Pulita stanno lavorando per identificare l’operatore che si è reso responsabile di un grave comportamento durante l’orario di lavoro, urinando in strada.

La nota di Salerno Pulita

“ A nome della società ci scusiamo con tutta la città per l’accaduto - ha dichiarato l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet- un episodio grave che condanniamo fermamente tanto che all’identificazione del responsabile seguirà senza dubbio una esemplare sospensione dal lavoro come provvedimento disciplinare e sarà valutata, laddove possibile, un’intimazione di licenziamento perché il danno prodotto da un comportamento così incivile lede l’immagine dell’intera Società e soprattutto il lavoro costante che tutti i dipendenti portano avanti ogni giorno per garantire, non solo il decoro della città, ma anche restituire rispetto e dignità verso quella parte lavoratori che è invece quotidianamente impegnata a valorizzare le attività di Salerno Pulita”.