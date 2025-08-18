Salerno, bomba d'acqua mette in ginocchio la zona orientale Strade e sottopassi allagati, è polemica: "Manca la manutenzione"

Un'autentica bomba d'acqua estiva ha messo in ginocchio la città di Salerno, provocando disagi soprattutto nella zona orientale di Salerno. Intorno alle 15.45 il capoluogo di provincia è stato colpito da un improvviso rovescio di pioggia che ha provocato l'allagamento di strade e sottopassi. A Pastena in pochi minuti l'acqua ha raggiunto il livello del marciapiede, creando disagi anche alla circolazione.

Completamente allagati anche i sottopassi ferroviari. Sempre nella zona orientale sono stati sradicati dal vento alcuni alberi, fortunatamente senza provocare feriti. La pioggia ha colto di sorpresa anche i tanti bagnanti che, dalla mattinata, affollavano le spiagge cittadine: in tanti sono stati costretti a scappare all'arrivo del temporale.

Sui social non sono mancate le polemiche: “Pastena allagata alle prime piogge. Situazione gravissima. Non uscite in strada, tutto ciò perché mancano le manutenzioni”, ha scritto sui social il consigliere comunale della Lega, Dante Santoro, allegando anche un video della situazione.