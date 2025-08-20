Salerno, paziente legata in ospedale: Verdoliva dispone indagine interna Nominato anche il gruppo di lavoro che dovrà effettuare accertamenti sulla qualità dell'assistenza

Il neo direttore generale del “Ruggi”, Ciro Verdoliva ha subito disposto un approfondimento interno per far chiarezza sull'episodio denunciato dal quotidiano “Le Cronache” e relativo ad un'anziana paziente che sarebbe stata legata al letto nel reparto di Medicina Generale. L'attività di approfondimento è già iniziata e dovrà essere terminata entro le 12 di martedì 26 agosto quando la commissione nominata dovrà depositare la relazione.

Contestualmente il direttore generale dell'ospedale di Salerno ha provveduto a nominare un gruppo di lavoro che dovrà eseguire l'Audit. Si tratta - come riportato anche dalla delibera sottoscritta dal dg - di “un'analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza sanitaria complessiva che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita per i pazienti".

Il gruppo di lavoro sarà composto dal prof. Francesco De Caro (coordinatore e componente), dai dottori Antonio Petrocelli, Edoardo Tartaglia e dalle dottoresse Lucia Morelli e Olimpia Cimmino (componenti).

“Queste azioni - ha spiegato il dg Verdoliva - non sono ispettive ma utili a rilevare criticità e a valutare eventuali iniziative migliorative e correttive a breve e medio termine, confidando nella professionalità degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano e si impegnano per garantire eccellenti e opportuni servizi ai pazienti e ai loro familiari”.