Salerno: saluto del comandante La Gala, ha ricordato i militari morti a Campagna Prossimo al trasferimento a Roma dove assumerà l'incarico di Comandante della Scuola Ufficiali

Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, nella mattinata di oggi, prossimo al trasferimento a Roma dove assumerà il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Ufficiali, massimo istituto di formazione dell’Arma dei Carabinieri, ha incontrato i militari del Comando Provinciale di Salerno.

Il saluto

L’alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, ha salutato il personale della sede e una

rappresentanza di tutti i Reparti territoriali e speciali presenti nella provincia di Salerno, nonché i delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Rivolgendosi ai Carabinieri, ha espresso un sentito apprezzamento per il quotidiano lavoro svolto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, augurando a tutti di continuare a impegnarsi animati dai valori di coesione e abnegazione, nel superiore interesse del servizio al cittadino.

Il Generale La Gala, ribadendo l’imprescindibile valore della collaborazione tra le istituzioni, ha inoltre evidenziato come il servizio quotidianamente prestato dai Carabinieri a favore delle comunità sia straordinariamente impegnativo ma allo stesso

tempo esaltante e unico per le soddisfazioni che produce. Ha infine rivolto un pensiero commosso ai due Carabinieri deceduti nell’incidente stradale di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ricordandone, a esempio per tutti, la passione e il forte sentimento di appartenenza all’Istituzione. Al termine della visita ha voluto incontrare e salutare le massime autorità provinciali, tra

le quali il Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito.