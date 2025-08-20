Guasto improvviso alla condotta idrica a Pastena: sospesa l'erogazione "Potrebbero verificarsi depressioni idriche all'intero quartiere"



Sistemi idrici comunica che a "seguito di un guasto improvviso sulla condotta idrica distributrice in prossimità del serbatoio di Pastena alto" al fine di poter procedere all'intervento riparativo, si rende necessario sospendere ad horas l'erogazione idrica con ripristino previsto per le ore 6.00 di giovedì 21 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe:



* via S. Eustachio;

* via Paradiso di Pastena;

* via Cupa Parisi;

* via Casa Stanzione.



Potrebbero verificarsi depressioni idriche all'intero quartiere di Pastena.



Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.



La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.