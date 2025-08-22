FIT–CISL Salerno: "Gravi inadempienze nel servizio scuolabus"

"A rischio il prossimo anno scolastico”

fit cisl salerno gravi inadempienze nel servizio scuolabus
Salerno.  

"La Segreteria Provinciale FIT–CISL di Salerno denuncia pubblicamente una situazione ormai insostenibile per i lavoratori impiegati nel servizio scuolabus comunale, gestito dalla società appaltatrice INIBUS. Autisti e vigilatrici, da mesi, lamentano gravi inadempienze retributive e contrattuali che ledono i loro diritti e mettono a rischio la regolarità del servizio pubblico – dichiara Diego Corace Segretario Provinciale.
Nonostante le formali richieste inviate alla società INIBUS in data 24 e 26 luglio 2025, ad oggi non
è stato fornito alcun riscontro.

Restano inevase:
? la trasmissione dei cedolini paga;
? il pagamento della quattordicesima mensilità, dei compensi per uscite extrascolastiche e del
TFR ex art. 2120 c.c.;
? l’applicazione del CCNL Noleggio Autobus con Conducente 2024–2026, sottoscritto il 23
maggio 2025.
A ciò si aggiungono ritardi nel pagamento delle retribuzioni di giugno 2025, in violazione dell’art.
36 della Costituzione, dell’art. 2099 c.c. e del D.lgs. 66/2003.
La FIT–CISL ha già conferito mandato al proprio Studio Legale per l’attivazione delle azioni giudiziarie e amministrative necessarie, anche tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Oltre alle inadempienze contrattuali, la FIT–CISL segnala condizioni logistiche indecorose per i lavoratori. Nell’area di sosta degli scuolabus, mancano completamente i servizi igienici, costringendo il personale a operare in condizioni non dignitose e potenzialmente lesive della salute.
Inoltre, le aree di parcheggio risultano non conformi alle disposizioni del Codice della Strada: mancano piazzole di fermata adeguate, raccordi di entrata e uscita, segnaletica verticale e orizzontale, e spazi rialzati per la sosta dei passeggeri. Tali carenze, già oggetto di segnalazioni da parte di genitori e operatori scolastici, sono state riportate anche da testate locali in passato, evidenziando il rischio per la sicurezza dei bambini durante le operazioni di salita e discesa.
La FIT–CISL ha formalmente diffidato la società INIBUS e ha invitato il Comune di Salerno, in qualità di ente appaltante, ad attivare con urgenza le verifiche di competenza, valutando la revoca dell’appalto ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016. In caso di persistente inadempienza, si chiede che il Comune disponga la corresponsione diretta delle retribuzioni ai lavoratori, come previsto dalla normativa vigente (art. 29 D.lgs. 276/2003).
La FIT–CISL avverte che, in assenza di riscontro e regolarizzazione immediata, all’avvio del prossimo anno scolastico potrebbero verificarsi gravi ripercussioni sull’effettuazione del servizio scuolabus, con conseguente responsabilità dell’appaltatore e del committente per l’interruzione del pubblico servizio.
La Segreteria Provinciale FIT–CISL di Salerno resta a disposizione per ogni confronto istituzionale, ma non esiterà a tutelare i lavoratori con tutti gli strumenti previsti dalla legge", conlude il Segretario Provinciale della FIT-CISL Diego Corace.

Ultime Notizie