Salerno, metropolitana verso la riapertura. La Filt Cgil: "Opera fondamentale" Dopo i lavori effettuati in questi mesi il servizio sarà più fluido e veloce

"Il prossimo 3 settembre, molto probabilmente, segnerà la ripartenza della Metropolitana leggera di Salerno, dopo otto mesi di lavori di potenziamento. Un traguardo importante che la FILT CGIL accoglie positivamente, perché rappresenta un passo concreto verso una mobilità moderna, sostenibile e integrata". Lo affermano in una nota il segretario generale Gerardo Arpino e la segretaria provinciale Carmen Morra.

"Con le migliorie introdotte, nuovo binario 8 alla stazione centrale ed eliminazione del segnale di protezione di Torrione, il servizio guadagna in fluidità e tempi di percorrenza, ponendosi come snodo strategico di interscambio per chi arriva dai comuni limitrofi con i bus e deve raggiungere in modo più rapido ed efficiente il cuore della città.

La metropolitana, dunque, non è solo un servizio urbano: è parte di un sistema intermodale gomma-ferro che deve connettere pendolari, studenti e lavoratori con i principali poli della mobilità. In questa prospettiva, l’allungamento della linea fino a Lancusi (a servizio dell’Università) e soprattutto il futuro collegamento con l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento diventano determinanti per costruire una rete di trasporto capace di valorizzare il territorio, sostenerne lo sviluppo e favorirne l’attrattività turistica e commerciale".

"Come FILT CGIL ribadiamo che ogni avanzamento infrastrutturale e ogni crescita del sistema di trasporto devono andare di pari passo con la qualità del lavoro, la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la centralità dei servizi pubblici, all’interno di una visione integrata che garantisca il diritto alla mobilità e la sostenibilità del settore. La prossima riapertura di settembre non è solo il ritorno di un servizio atteso, ma il segnale che la strada da seguire è quella dell’intermodalità e della programmazione, per garantire a Salerno e alla sua provincia una mobilità davvero al passo con le esigenze di cittadini e territori".