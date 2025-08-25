Intervento sulla rete idrica: sospensione dell'erogazione a Salerno Ecco le strade interessate

Al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via San Pio da Pietralcina angolo via Incarto, Sistemi Salerno comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì’ 28 agosto 2025 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:



* via San Pio da Pietralcina;

* via Incarto.



Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.



La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.