Riapre metro leggera di Salerno, Fit Cisl: le infrastrutture volano di sviluppo Nel prossimo biennio il prolungamento della linea fino all’aeroporto

Il prossimo 3 settembre 2025 segnerà una svolta decisiva per la mobilità urbana e intercomunale dell’area salernitana: riapre la Metropolitana Leggera di Salerno, dopo otto mesi di lavori infrastrutturali che hanno comportato l’interruzione del servizio tra Salerno e Arechi, e tra Salerno e Mercato San Severino.

I lavori

I lavori, avviati il 1° febbraio 2025, hanno riguardato il prolungamento del sottopasso pedonale fino al binario 8, che diventa ora un binario ad uso commerciale, aumentando la capacità operativa della stazione centrale di Salerno e migliorando la fluidità del traffico ferroviario. Contestualmente, è stato rimosso il segnale di protezione di Torrione, contribuendo a una maggiore efficienza nei tempi di percorrenza.

Questa prima fase si inserisce in una visione strategica più ampia che prevede, nel prossimo biennio, il prolungamento della linea ferroviaria fino all’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, con l’obiettivo di costruire un sistema di trasporto intermodale gomma-ferro capace di connettere pendolari, studenti, lavoratori e turisti con i principali poli della mobilità del territorio.

Come da sempre sostenuto dalla Fit Cisl, le infrastrutture rappresentano un volano di sviluppo e inclusione sociale. I benefici attesi sono molteplici:

Riduzione della congestione urbana: meno auto in circolazione significa meno traffico, minore inquinamento atmosferico e acustico, e una città più vivibile;

Sostegno all’economia locale: tempi di spostamento ridotti e costi contenuti per gli utenti favoriscono la produttività e l’accessibilità;

Mobilità inclusiva: miglior accesso per le persone con ridotta mobilità, grazie a infrastrutture più moderne e funzionali.

"La Fit Cisl continuerà a monitorare con attenzione l’avanzamento dei lavori, garantendo il rispetto delle normative e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini".

“Accogliamo con grande soddisfazione la riapertura della metropolitana salernitana - Dichiara il Segretario Provinciale Fit Cisl Domenico Somma con delega alla mobilità Ferroviaria-. Si tratta di un’opera fondamentale che rafforza il trasporto pubblico locale, potenziando l’offerta per la clientela che sceglie di muoversi in modo sostenibile. La tempestività dell’intervento e la visione strategica che collega la città all’aeroporto e all’Università di Lancusi rappresentano un passo concreto verso una mobilità moderna, integrata e al servizio del territorio. Come Fit Cisl, continueremo a vigilare affinché ogni sviluppo infrastrutturale sia accompagnato da qualità del lavoro, diritti e centralità del servizio pubblico.”

La Segreteria Provinciale di Salerno FIT - CISL.