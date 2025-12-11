Salernitana, Greco (dg Picerno) a Granatissimi: "Sabato servirà un'impresa" Il dirigente a Ottochannel: "Siamo ultimi per demeriti nostri, vogliamo sfruttare il fattore campo"

Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, è intervenuto nel corso di “Granatissimi” in onda su Ottochannel. Il dirigente dei rossoblu si è soffermato sul momento della squadra: “Se siamo ultimi è perché abbiamo le nostre colpe. Non è la nostra annata migliore rispetto alle ultime cinque in cui abbiamo raggiunto risultati importanti. Paghiamo scelte sbagliate, qualche calciatore sopravvalutato. Ora stiamo correndo ai ripari perché la società merita di restare in serie C e soprattutto un’inversione di tendenza importante”.

“Non possiamo più fallire”

Lo sguardo è proiettato alla sfida con la Salernitana: “Il nostro è un ambiente tranquillo, con una realtà di cinquemila abitanti. C’è una tifoseria affettuosa ma non rumorosa né che mette pressione. Siamo in difficoltà rispetto alla Salernitana ma soprattutto in emergenza a causa dei tanti infortuni che ci stanno capitando. Però venderemo cara la pelle perché abbiamo bisogno di fare punti, cercando di sfruttare il turno casalingo provando a mettere in difficoltà una squadra costruita per vincere il campionato. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata e poi proiettarci al mercato di gennaio”.

“Vogliamo sfruttare il fattore campo”

Rientrerà Esposito dalla squalifica e si proverà di Abreu ed Energe: “Sappiamo la portata dell’avversario, bramosa di ridurre le distanze dal Catania e sono sicuro che a gennaio arriveranno altri investimenti perché si proverà ad andare in serie B. Poi c’è una tifoseria spettacolare, tra le più calde e belle d’Italia che arriverà in massa. Partita trappola? Il nostro impianto è piccolo, così come tanti in serie C. Abbiamo duemila posti a disposizione, in sintetico, che non è l’Arechi. Vogliamo sfruttare il fattore campo”.