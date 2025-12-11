Picerno-Salernitana, oggi la vendita dei tagliandi: info e costi Via libera all'acquisto dei titoli solo nelle ricevitorie. Non si potranno acquistare online

Picerno-Salernitana sarà la prossima meta dell’esodo calcistico per i tifosi granata. Una delle trasferte più comode sotto il profilo logistico permetterà di prendere d’assalto le ricevitorie abilitate per l’emissione dei 635 biglietti per il settore ospiti del Curcio. La prevendita scatterà alle ore 10:00, con emissione dei titoli sono fisici e non con servizio online, come disposto dal Gos. Sarà possibile acquistare i ticket senza alcuna limitazione in materia di ordine pubblico presso:

Tabacchi Nicola Gallo, Via Silvio Baratta 93, Salerno

Umbet, Via Raiola 3, Angri

Job Musicheria, Via Matteotti 30, Eboli

Il costo del tagliando è fissato in 16 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita. Facile immaginare che si arriverà in pochissimi minuti al sold-out, con molti tifosi che sono pronti anche ad acquistare i tagliandi nei settori locali pur di seguire la squadra a poco meno di un’ora dal centro cittadino.