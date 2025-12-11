Aeroporto Salerno, altro duro colpo: Easy Jet via, salta Milano Malpensa Aumenta l'incertezza sulla competitività dello scalo, ma potrebbero aprirsi le rotte per la Sicilia

Dopo Londra, Berlino e Ginevra l'aeroporto di Salerno perde un'altra destinazione. Si va verso la chiusura della rotta Easy Jet di Milano Malpensa. Un provvedimento annunciato dalla compagnia arancione nell'ottica di dirottare gli investimenti verso rotte più redditizie.

Che sia un addio o un arrivederci è ancora da chiarire, ma intanto il "Costa d'Amalfi e del Cilento" fa i conti con un altro duro colpo.

"Apprendiamo con grande stupore e rammarico la notizia che EasyJet ha rimosso dalla programmazione centrale della Summer 2026 il collegamento Salerno-Milano, lasciando un vuoto incomprensibile proprio nei mesi clou di luglio e agosto. Si tratta dell’ultimo, preoccupante tassello di una serie di cancellazioni che rischiano di penalizzare il nostro scalo - si legge in una nota del direttivo dell'associazione Ecstra, specializzata nell'accoglienza turistica -. Siamo consapevoli delle attuali criticità del mercato aeronautico, dalle difficoltà legate agli aeromobili Boeing e Airbus fino alla fisiologica flessione della domanda invernale. Riconosciamo, inoltre, che l'infrastruttura aeroportuale è ancora in fase di completamento. Tuttavia, i numeri dicono altro e rendono questa scelta inaccettabile. Dalla sua apertura l'11 luglio 2024, lo scalo ha macinato circa 180.000 passeggeri solo nei primi sei mesi, con un coefficiente di riempimento medio (Load Factor) dell'83%, ben al di sopra delle aspettative per un nuovo aeroporto. Nello specifico, proprio EasyJet ha trasportato oltre 50.000 passeggeri nella sola prima estate, con la tratta su Milano spesso in sold-out. Perché cancellare rotte che viaggiano piene? Perché tagliare proprio quando la richiesta turistica per il nostro territorio esplode e i dati dimostrano che il mercato c'è ed è solido?", le domande che si pone l'associazione.

"Abbiamo il dubbio che dietro queste scelte non ci sia solo il "mercato". Chiediamo pubblicamente a Gesac e alle Istituzioni di fare chiarezza. Il nostro bacino d'utenza serve Campania, Basilicata e Calabria. Gli operatori turistici (B&B, case vacanza, affittacamere) ce la stanno mettendo tutta per promuovere la destinazione. Non possiamo accettare che i nostri sacrifici vengano sprecati e che il territorio venga danneggiato", concludono da Ecstra.

Intanto si guarda al futuro. A Salerno potrebbe investirre "Etna Sky", la compagnia aerea che opera da e verso la Sicilia.