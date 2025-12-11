Incidente stradale nel bolognese, Walter muore dopo 3 giorni in ospedale "Wolly", appassionato di motori, lascia la moglie e due figli: fatale lo schianto con la Smart

Sassano in lutto per la morte di Walter Femminella, il 36enne originario del comune salernitano ma da anni residente nel bolognese. "Wolly", come lo conoscevano tutti, è rimasto coinvolto giorni fa in un incidente avvenuto in via Malvezza, in Emilia.

A bordo della sua auto, una Smart, ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo la sua corsa contro una recinzione.

A distanza da tre giorni dal ricovero all'ospedale "Maggiore" di Bologna, il suo cuore ha smesso di mattere. Appassionato di motori, dipendente di una officina, Walter era un grande amante dell'auto. Lascia la moglie e due figli.

La sua morte ha addolorato due comunità e altrettante regioni: Molinella in Emilia e Sassano in Campania, dove molti lo conoscevano.